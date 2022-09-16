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Війна з Росією: хроніка
Головна Світ В Угорщині презентували книгу про "велику Росію". Голова адміністрації Орбана заявив, що Москва може перемогти будь-якої миті

В Угорщині презентували книгу про "велику Росію". Голова адміністрації Орбана заявив, що Москва може перемогти будь-якої миті

16 вересня, 2022 п'ятниця
23:02
Світ Угорщина

Росія має у війні з Україною настільки серйозну перевагу, що вона може оголосити перемогу будь-якої миті, заявив Гергей Гуйяш

Про це повідомляє  Magyar Hirlap.

В Угорщині презентували книгу Гези Гече "Російська політика великої держави 1905-2021", на якій голова адміністрації прем'єр-міністра Орбана Гергей Гуйяш заявив, що Росія та Україна потроапили у ситуації, з якої дуже важко знайти вихід, і не можна це зробити швидко. 

Він додав, що для розв'язання найсерйозніших проблем потрібен мир, але "шанси миру мізерні". 

Гергей Гуйяш вважає, що у Росії є "така перевага", що вона може сама визначати, що таке перемога, і "може оголосити про перемогу практично в будь-який момент".

Глава адміністрації Орбана заявив, що наразі санкційна політика проти Росії не виправдала очікувань, навпаки вона "дала Росії неймовірний дохід" й таким чином допомогла агресору. 

Він зазначив, що так не може тривати далі, бо санкції ведуть до своєрідної реорганізації, "штовхаючи" Росію в бік Азії, відриваючи Москву від Європи в економічному сенсі.

Гергей Гуйяш сказав, що після 1990 року Західна Європа вважала, що для економічного співробітництва з росіянами немає перешкод. "Вона не виконала домашнього завдання" щодо диверсифікації джерел сировини. За його словами, помилка не в тому, що Європа купувала енергоносії у Росії, а в тому, що сьогодні їм немає альтернативи. Натомість, на його думку, Угорщина зробила розумні кроки для диверсифікації.

  • 16 вересня Орбан висміяв Європарламент, який назвав Угорщину неповноправною демократією.
  • 5 вересня більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині, назвавши Угорщину неповноправною демократією.
  • Угорщина домовилася з РФ про додаткові постачання газу з 1 вересня.
  • 6 вересня Угорщина пригрозила заблокувати продовження деяких санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо трьох олігархів з РФ не виключать із переліку санкцій.
  • Президентка Угорщини Каталін Новак 7 вересня заявила, що метою країни є зменшення залежності від енергоносіїв із Росії.

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Росія
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Угорщина
війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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