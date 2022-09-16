Про це повідомляє Magyar Hirlap.

В Угорщині презентували книгу Гези Гече "Російська політика великої держави 1905-2021", на якій голова адміністрації прем'єр-міністра Орбана Гергей Гуйяш заявив, що Росія та Україна потроапили у ситуації, з якої дуже важко знайти вихід, і не можна це зробити швидко.

Він додав, що для розв'язання найсерйозніших проблем потрібен мир, але "шанси миру мізерні".

Гергей Гуйяш вважає, що у Росії є "така перевага", що вона може сама визначати, що таке перемога, і "може оголосити про перемогу практично в будь-який момент".

Глава адміністрації Орбана заявив, що наразі санкційна політика проти Росії не виправдала очікувань, навпаки вона "дала Росії неймовірний дохід" й таким чином допомогла агресору.

Він зазначив, що так не може тривати далі, бо санкції ведуть до своєрідної реорганізації, "штовхаючи" Росію в бік Азії, відриваючи Москву від Європи в економічному сенсі.

Гергей Гуйяш сказав, що після 1990 року Західна Європа вважала, що для економічного співробітництва з росіянами немає перешкод. "Вона не виконала домашнього завдання" щодо диверсифікації джерел сировини. За його словами, помилка не в тому, що Європа купувала енергоносії у Росії, а в тому, що сьогодні їм немає альтернативи. Натомість, на його думку, Угорщина зробила розумні кроки для диверсифікації.

16 вересня Орбан висміяв Європарламент, який назвав Угорщину неповноправною демократією.

5 вересня більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині, назвавши Угорщину неповноправною демократією.

Угорщина домовилася з РФ про додаткові постачання газу з 1 вересня.

6 вересня Угорщина пригрозила заблокувати продовження деяких санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо трьох олігархів з РФ не виключать із переліку санкцій.

Президентка Угорщини Каталін Новак 7 вересня заявила, що метою країни є зменшення залежності від енергоносіїв із Росії.