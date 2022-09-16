В Угорщині презентували книгу про "велику Росію". Голова адміністрації Орбана заявив, що Москва може перемогти будь-якої миті
Росія має у війні з Україною настільки серйозну перевагу, що вона може оголосити перемогу будь-якої миті, заявив Гергей Гуйяш
Про це повідомляє Magyar Hirlap.
В Угорщині презентували книгу Гези Гече "Російська політика великої держави 1905-2021", на якій голова адміністрації прем'єр-міністра Орбана Гергей Гуйяш заявив, що Росія та Україна потроапили у ситуації, з якої дуже важко знайти вихід, і не можна це зробити швидко.
Він додав, що для розв'язання найсерйозніших проблем потрібен мир, але "шанси миру мізерні".
Гергей Гуйяш вважає, що у Росії є "така перевага", що вона може сама визначати, що таке перемога, і "може оголосити про перемогу практично в будь-який момент".
Глава адміністрації Орбана заявив, що наразі санкційна політика проти Росії не виправдала очікувань, навпаки вона "дала Росії неймовірний дохід" й таким чином допомогла агресору.
Він зазначив, що так не може тривати далі, бо санкції ведуть до своєрідної реорганізації, "штовхаючи" Росію в бік Азії, відриваючи Москву від Європи в економічному сенсі.
Гергей Гуйяш сказав, що після 1990 року Західна Європа вважала, що для економічного співробітництва з росіянами немає перешкод. "Вона не виконала домашнього завдання" щодо диверсифікації джерел сировини. За його словами, помилка не в тому, що Європа купувала енергоносії у Росії, а в тому, що сьогодні їм немає альтернативи. Натомість, на його думку, Угорщина зробила розумні кроки для диверсифікації.
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