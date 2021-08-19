"Мрія" пролетить на Хрещатиком під час параду до Дня Незалежності
Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у військовому параді до тридцятої річниці проголошення Незалежності України
Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому
Зазначається, що "Мрія" замикатиме повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден.
"Мрія" може перевозити надважкий і надгабаритний вантаж.
Як відомо, "Мрія" створювалася для перевезення корабля багаторазового використання "Буран" і частин ракети-носія "Енергія".
18 серпня літак участь у першій репетиції військового параду до Дня Незалежності.
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