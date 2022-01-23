Мураєв відповів на звинувачення з боку Британії
Колишній народний депутат, власник телеканалу "Наш" та керівник партії "Наші" Євгеній Мураєв відреагував на заяву МЗС Великобританії про те, що Кремль всерйоз розглядає його кандидатуру в якості голова майбутнього окупаційного уряду України після вторгнення Росії
Його коментар наводить УНІАН.
"Я з 2018 року під санкціями Росії через конфлікт з Медведчуком. У моєї сім'ї там заарештовані активи. Як у британських спецслужб і Форін Офісу (британського МЗС- ред.) це поєднується з тим, що мене нібито хоче Росія призначити главою "окупаційного уряду" - це питання до містера Біна", - вказав він.
Нагадаємо, британський Foreign Office оприлюднив імена осіб, яких Кремль готовий зробити маріонетковими керівниками України у випадку збройного вторгнення на нових напрямках. Міністерство спирається на власні розвідувальні дані.
Першим у цьому переліку йде Мураєв. Далі названо Сергія Арбузова, Андрія Клюєва, Володимира Сівковича та Миколу Азарова.
Читайте також: Як друг Путіна Дерипаска фінансує власника NewsOne Мураєва. Розслідування "Еспресо"
"Деякі з них мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну", - нагололошується у заяві.
За винятком Мураєва, усі вони наразі переховуються від українського правосуддя у Москві.
Усі названі особи, включно з Мураєвим, раніше були пов'язані з Партією регіонів Віктора Януковича.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.41
-
EUR
Купівля 31.82Продаж 32.26
- Актуальне
- Важливе