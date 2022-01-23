Мураєв відповів на звинувачення з боку Британії

Його коментар наводить УНІАН.

"Я з 2018 року під санкціями Росії через конфлікт з Медведчуком. У моєї сім'ї там заарештовані активи. Як у британських спецслужб і Форін Офісу (британського МЗС- ред.) це поєднується з тим, що мене нібито хоче Росія призначити главою "окупаційного уряду" - це питання до містера Біна", - вказав він.



Нагадаємо, британський Foreign Office оприлюднив імена осіб, яких Кремль готовий зробити маріонетковими керівниками України у випадку збройного вторгнення на нових напрямках. Міністерство спирається на власні розвідувальні дані.



Першим у цьому переліку йде Мураєв. Далі названо Сергія Арбузова, Андрія Клюєва, Володимира Сівковича та Миколу Азарова.



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"Деякі з них мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну", - нагололошується у заяві.



За винятком Мураєва, усі вони наразі переховуються від українського правосуддя у Москві.



Усі названі особи, включно з Мураєвим, раніше були пов'язані з Партією регіонів Віктора Януковича.



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