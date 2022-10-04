Мурашов надалі не виконуватиме обов'язків гендиректора Запорізької АЕС, – МАГАТЕ
Викрадений російськими окупантами, а згодом звільнений генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов нині перебуває на підконтрольній Україні території та більше не продовжить роботу на ЗАЕС.
Про це зазначають на сайті МАГАТЕ.
"Нині пан Мурашов перебуває зі своєю родиною і не продовжуватиме роботу на Запорізькій АЕС. Хто займе його місце, незрозуміло", – йдеться в повідомленні.
У МАГАТЕ додали, що цього тижня гендиректор організації Рафаеля Маріано Гроссі вирушить до Києва, а потім до Москви, щоб продовжити консультації задля якнайшвидшого узгодження та створення охоронної зони фізичної та ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.
- Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.
- 3 жовтня Гроссі повідомив, що Мурашова звільнили з полону. Згодом цю інформацію підтвердили в Енергоатомі, додавши, що окупанти повернули його на підконтрольну Україні територію.
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