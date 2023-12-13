"Мусимо переконатися у виграші війни": Байден про вступ України до НАТО

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку транслював Голос Америки.

"Я дуже пишаюсь тим, яким потужним та об'єднаним є НАТО. Путін казав про "фінляндизацію" НАТО, а тепер в нього НАТОвізація Фінляндії", - сказав Байден.

На думку президента США, безперечно, НАТО є в майбутньому України.

"Як ми казали у Вільнюсі - Україна стане членом НАТО, тільки ми мусимо переконатися, що вони виграють війну. Ми говорили з президентом Зеленським, лідерами "Групи семи" у Вільнюсі, підкреслили необхідність довгострокової допомоги. Тому це крок за кроком", - підсумував він.