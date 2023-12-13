"Мусимо переконатися у виграші війни": Байден про вступ України до НАТО
Президент США Джозеф Байден прокоментував перспективу вступу України до НАТО та висловив американську позицію щодо цього питання
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку транслював Голос Америки.
"Я дуже пишаюсь тим, яким потужним та об'єднаним є НАТО. Путін казав про "фінляндизацію" НАТО, а тепер в нього НАТОвізація Фінляндії", - сказав Байден.
На думку президента США, безперечно, НАТО є в майбутньому України.
"Як ми казали у Вільнюсі - Україна стане членом НАТО, тільки ми мусимо переконатися, що вони виграють війну. Ми говорили з президентом Зеленським, лідерами "Групи семи" у Вільнюсі, підкреслили необхідність довгострокової допомоги. Тому це крок за кроком", - підсумував він.
- Зеленський відповів на заклики віддати окуповані території РФ, заявивши, що питання не тільки в землі, а й в живих людях. Він запитав прихильників позиції, чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам.
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