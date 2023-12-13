Байден заявив про бажання перемоги України, Зеленський відповів на заклики щодо здачі землі: ви готові віддати своїх дітей терористам?
Зеленський відповів на заклики віддати окуповані території РФ, заявивши, що питання не тільки в землі, а й в живих людях. Він запитав прихильників позиції, чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній конференції з Джо Байденом, яку транслював Голос Америки.
На думку Зеленського, "здача окупованих Росією українських територій - це абсолютне божевілля".
"Питання не лише в наших думках чи словах. Питання в тому, на що ми готові, а на що - ні. Ми дуже часто згадуємо Бога, це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там сім'ї, там діти і все це частина українського суспільства. Але ми говоримо про живих людей - над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали і ми це прекрасно знаємо", - заявив він.
Він відповів "тим голосам, які пропонують віддати наші території", що питання полягає не тільки в землі, а й в живих людях, їх долях, історіях.
"Питання в цих дітях і сім'ях. Віддати дітей? Нехай ті голоси, не знаю, хто про це говорить - у мене до них одне питання - чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам. Думаю, що ні", - підкреслив президент.
Президент США Джо Байден переконав, що хоче, щоб Україна перемогла в війні.
"І як сказано в Статуті ООН, захистила свій суверенітет", - додав він.
- Зеленський сказав, що Україна постійно обговорює з європейськими лідерами спільні кроки та санкції проти РФ, проте Америка є лідером у єднанні усіх країн вільного світу
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.01 Купівля 37.01Продаж 37.64
- EUR Купівля 39.8Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе