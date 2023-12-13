Американське лідерство є ключовим у єдності усього вільного світу, - Зеленський
Україна постійно обговорює з європейськими лідерами спільні кроки та санкції проти РФ, проте Америка є лідером у єднанні усіх країн вільного світу
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній конференції з Джо Байденом, яку транслював Голос Америки.
"Ми постійно спілкуємося з європейськими лідерами про спільні кроки, санкції, політичні дії, щоб тиснути на Росію. Американське лідерство є ключовим. Воно тримає цю єдність, яка об’єднує весь вільний світ", - сказав Зеленський.
Він подякував США за нові санкції і додав, що під час зустрічі мова йшла про ізоляцію та відповідальність президента Росії Володимира Путіна за його злочини.
Зеленський наголосив, що важливо до кінця 2023 року послати потужний сигнал про єдність України та всього вільного світу проти агресора.
"Все, про що ми говоримо, допоможе нам наступного року. І сьогоднішні обговорення в сенаті, в конгресі, зустрічі зі спікером - були дуже продуктивними. Я дякую вам за двопартійну підтримку", - резюмував він.
- У вівторок, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Джо Байденом. Байден на зустрічі оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки й оборони на $200 мільйонів.
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