Американське лідерство є ключовим у єдності усього вільного світу, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній конференції з Джо Байденом, яку транслював Голос Америки.

"Ми постійно спілкуємося з європейськими лідерами про спільні кроки, санкції, політичні дії, щоб тиснути на Росію. Американське лідерство є ключовим. Воно тримає цю єдність, яка об’єднує весь вільний світ", - сказав Зеленський.

Він подякував США за нові санкції і додав, що під час зустрічі мова йшла про ізоляцію та відповідальність президента Росії Володимира Путіна за його злочини.

Зеленський наголосив, що важливо до кінця 2023 року послати потужний сигнал про єдність України та всього вільного світу проти агресора.

"Все, про що ми говоримо, допоможе нам наступного року. І сьогоднішні обговорення в сенаті, в конгресі, зустрічі зі спікером - були дуже продуктивними. Я дякую вам за двопартійну підтримку", - резюмував він.