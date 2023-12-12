Байден на зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні

Про це повідомляє CNN.

"Зеленський прибув до Білого дому, щоб зустрітися з президентом Джо Байденом та домогтися збільшення фінансування України, оскільки Росія продовжує своє вторгнення", - пишуть американці.

Байден на зустрічі оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки й оборони на $200 мільйонів. Про це повідомив Укрінформ.

"Не хочу, щоб ви втрачали надію у боротьбі з російським вторгненням", - також сказав президент США.

Байден вважає, що Конгрес США має схвалити допомогу Україні у розмірі понад $60 млрд. Якщо цього не станеться, це стало б "різдвяним подарунком" Путіну, наголосив він. Він запевнив Зеленського у подальшій підтримці.

Новина доповнюватиметься...