Зеленський прибув до конгресу США: проведе переговори щодо допомоги Україні
Президент України Володимир Зеленський прибув до конгресу Сполучених Штатів Америки, де у нього заплановано кілька зустрічей
Про це повідомляє "Голос Америки".
Президент України у конгресі хоче провести зустріч з американськими сенаторами. Ймовірно, головною темою обговорень стане нове фінансування допомоги нашій країні, яке входить у запит президента Джо Байдена на понад 100 млрд доларів.
Зеленський зустрічається із лідером демократичної більшості в сенаті Чаком Шумером і лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом. Зустріч проходить за закритими дверима.
Також він проведе переговори зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, де ключовою темою також буде допомога Україні.
- 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Вашингтону та зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
- Також він зустрівся з головою МВФ Крісталіною Георгієвою та президентом Світового банку Аджаєм Бангою. В ході зустрічі схвалено надання Україні траншу $900 млн.
- Пізніше відбулася зустріч із керівниками американських оборонних компаній, на якій обговорили спільне виробництво зброї.
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