Зеленський прибув до конгресу США: проведе переговори щодо допомоги Україні

Про це повідомляє "Голос Америки".

Президент України у конгресі хоче провести зустріч з американськими сенаторами. Ймовірно, головною темою обговорень стане нове фінансування допомоги нашій країні, яке входить у запит президента Джо Байдена на понад 100 млрд доларів.

Зеленський зустрічається із лідером демократичної більшості в сенаті Чаком Шумером і лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом. Зустріч проходить за закритими дверима.

Також він проведе переговори зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, де ключовою темою також буде допомога Україні.