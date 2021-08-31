Муженко заявив, що Венедіктова збрехала про його допити в Офісі генпрокурора

Про це колишній голова генштабу Віктор Муженко написав у Facebook.

Генерал Муженко процитував слова Венедіктової, яка напередодні заявила в ток-шоу "Право на Владу" на "1+1", що він нібито вже пів року не приходить на допити, хоча "сказав, що повернеться".

"Я жодного разу не переривав допити до їх завершення, не був повідомлений, що мене чекають на допит, і не казав, що "повернусь", оскільки завжди готовий давати свідчення і сприяти слідству у встановлені істини задля об’єктивного розслідуванню подій, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України", - написав Муженко.

Ексглава Генштабу вимагає, щоб генпрокурор спростувала свої слова.

"Висловлюю також щире сподівання, що честь, гідність в Україні, репутація офіцера Збройних Сил України мають конституційні гарантії визнаватись найвищою цінністю, а пані Ірина виправить цю прикру помилку у той самий спосіб", - написав генерал армії України.



"Чекаю на гідний вчинок генерального прокурора, в порядності якої, наразі, не маю підстав висловлювати сумнів", - додав він.