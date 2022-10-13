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МВФ підтримує ініціативу Зеленського про створення постійного форуму для підтримки України

13 жовтня, 2022 четвер
01:44
Економіка Крісталіна Георгієва та Денис Шмигаль

МВФ підтримує ініціативу Президента Зеленського щодо створення постійного форуму для забезпечення економічної та фінансової підтримки України

Про це Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила під час виступу на круглому столі в рамках зборів МВФ і Світового банку в середу, передає Укрінформ.

"Він (український Президент – ред.) закликав нас зібрати економічний форум для України, який діяв би на регулярній основі. Пане Президенте Зеленський, так, ми працюємо над цим, ми зберемо цей форум якомога скоріше", - наголосила Георгієва.

Вона повідомила, що Фонд має уже створену платформу для цього, засновану на програмі моніторингу Виконавчої ради МВФ.

"Це шлях до повноцінної програми, до створення якої ви закликали, і ми з вами рухаємось у напрямку сильної України",- зауважила Георгієва.

Вона підкреслила, що як директорка-розпорядниця МВФ, вона не може займати позицію на боці будь-якої країни-члена Фонду.

"Але я просто процитую вас, Президента Зеленського. Це не мої слова, це ваші слова: Слава Україні!", - наголосила глава МВФ.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Захід консолідується у підтримці для України та створює фінансовий "Рамштайн".

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