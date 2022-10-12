"Ідеться про десятки мільярдів доларів": Зеленський оголосив про створення фінансового "Рамштайну"
Президент Володимир Зеленський заявив, що Захід консолідується у підтримці для України та створює фінансовий "Рамштайн"
Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.
"Щойно взяв участь у роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів, МВФ і Світового банку, які допомагають нашій державі зберігати фінансову стабільність. Ключове питання – це покриття дефіциту нашого бюджету та швидка відбудова критичної інфраструктури, житла й соціальних об’єктів, які зруйновані або пошкоджені ударами окупантів. Ідеться про значні суми – десятки мільярдів доларів для бюджету і Fast Recovery. Але потенціал демократичних країн значно більший, ніж наявні потреби. Створюємо фінансовий "Рамштайн" – системний інструмент для постійної підтримки нашої боротьби за свободу", - йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.
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