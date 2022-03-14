МВФ попередньо оцінює падіння ВВП України в 2022 у 10%
Міжнародний валютний фонд очікує падіння економіки України в 2022 році на 10% за умови, що військова агресія Росії закінчиться щонайшвидше
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на матеріали Фонду до екстренного фінансування на $1,4 млрд.
"В цьому році економіку очікує глибока рецесія", – вказав Фонд.
За його оцінками, падіння ВВП на 10% цього року можливе за умови щонайшвидшого завершення війни і значної донорської підтримки.
МВФ очікує різкого скорочення внутрішнього попиту по мірі продовження війни, при цьому споживання буде обмежене базовими потребами. Це зумовлене масовими переміщеннями українців, перебоями з постачанням, руйнуванням інфраструктури і невизначеністю.
МВФ нагадав, що в 2014-2015 році, коли Росія вперше вторглася на Схід України і анексувала Крим, ВВП держави впав на 6,6% і трохи менше 10% відповідно, однак вторгнення не було повномасштабним і настільки руйнівним.
- Нагадаємо, за словами радника президента з економічних питань Олега Устенка, на відновлення України піде половина ВВП Росії. "Ці кошти ми отримаємо від заарештованого російського майна, заарештованих резервів ЦБ і т.д. Фонд відновлення наповнюється, є розуміння того, як його наповнювати", - пояснив він.
- За два тижні після вторгнення Росії в Україну агресор зазнав чи не найгіршого падіння з кризи 90-х, що вже скоротило ВВП Росії на 30 млрд доларів, або 9% у 2022 році.
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