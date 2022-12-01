Про це сам Новіков повідомив у Facebook, опублікувавши картку з пошукової бази МВС РФ.

Як випливає з картки розшуку, проти Новікова порушено кримінальну справу, проте за якою статтею, не уточнюється.

"МВС РФ раптом схаменулося і оголосило мене у розшук там у себе у своїй тундрі. Вважають чомусь, що я росіянин без особливих прикмет. Просять зателефонувати їм на телефон 8-499-124-47-01, якщо ви знаєте, де я (ви знаєте, у Києві)", - прокоментував Новіков.

Варто зазначити, що Ілля Новіков свого часу був у команді захисників ув'язненої Росією української льотчиці Надії Савченко, нині постійно проживає в Україні, подав заяву на отримання українського громадянства і є адвокатом п'ятого президента Петра Порошенка у справі про державну зраду (постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини).

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb