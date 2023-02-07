Про це повідомили в пресслужбі МВС.

Комісія з питань роботи зі службовою інформацією в апараті МВС України розсекретила архів МВС, який стосується масової депортації населення території Заходу України. Це пов'язано з тим, що згідно із законом України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", розпорядники цих архівних даних зобов'язані надавати та оприлюднювати їх. Також закон передбачає, що архівна інформація не є службовою.

"Метою цього закону є забезпечення відкритості архівної інформації репресивних органів та заборона обмеження доступу до неї. Тож документи репресивних органів мають бути доступними для громадськості, в тому числі шляхом розміщення на офіційних вебсайтах", - наголосив директор Департаменту документообігу та контролю Іван Сопіга.

Наразі документи, які стосуються масових депортацій населення із Заходу України в 1940-х та 1950-х роках, а також ешелонні списки громадян Івано-Франківщини, Тернопільщини та Львівщини зберігаються у фондах Галузевого державного архіву. Архіву МВС рекомендуватимуть продовжити роботу щодо перегляду архівних справ з метою виявлення інформації про репресії та депортації. Також метою є донесення цих даних до суспільства.