МВС розсекретило архівні документи щодо масової депортації жителів заходу України в 1940-50-х роках
Міністерство внутрішніх справ України скасувало гриф "Для службового користування" з архівних документів щодо репресій і депортації жителів Заходу України владою СРСР у 1940–1950-х роках
Про це повідомили в пресслужбі МВС.
Комісія з питань роботи зі службовою інформацією в апараті МВС України розсекретила архів МВС, який стосується масової депортації населення території Заходу України. Це пов'язано з тим, що згідно із законом України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", розпорядники цих архівних даних зобов'язані надавати та оприлюднювати їх. Також закон передбачає, що архівна інформація не є службовою.
"Метою цього закону є забезпечення відкритості архівної інформації репресивних органів та заборона обмеження доступу до неї. Тож документи репресивних органів мають бути доступними для громадськості, в тому числі шляхом розміщення на офіційних вебсайтах", - наголосив директор Департаменту документообігу та контролю Іван Сопіга.
Наразі документи, які стосуються масових депортацій населення із Заходу України в 1940-х та 1950-х роках, а також ешелонні списки громадян Івано-Франківщини, Тернопільщини та Львівщини зберігаються у фондах Галузевого державного архіву. Архіву МВС рекомендуватимуть продовжити роботу щодо перегляду архівних справ з метою виявлення інформації про репресії та депортації. Також метою є донесення цих даних до суспільства.
- 7 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в в Кадіївці окупанти знищують архіви й документи.
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