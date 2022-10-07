Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Рашисти розпочали замінування об’єктів міської інфраструктури та території Сватового, вивозять медобладнання, а також закликають жителів самостійно виїжджати.

"Напевно, розуміючи про незручний для тривалої оборони ландшафт місцевості, росіяни вирішили вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади – перш за все, обладнання. Окупаційні органи влади в місті працюють в "урізаному" форматі. Пропонують самостійно евакуюватися. Вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території", – пише Гайдай.

У Кадіївці російські окупанти знищують важливі документи: "Цікавий наказ отримала так звана "влада" у Кадіївці. Там зараз відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації".

Крім того, на тимчасово окупованій Луганщині мобілізують українців.

"Невеличкі населені пункти віддалених регіонів залишаються без чоловіків. Призов відбувається методом облав, практично все населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати", - додав очільник області.

Збройні Сили України наблизилися майже впритул північно-західної адміністративної межі окупованої РФ Луганської області.

Окупанти повідомили, що розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з підконтрольних їм населених пунктів Кремінна та Сватове.

На тимчасово окупованій Луганщині рашисти готуються до оборони - мінують під'їзні дороги, мости та адмінбудівлі.

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