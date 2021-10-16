МЮ з Роналду програв "Лестеру" в божевільній перестрілці в АПЛ
У 8-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" поступився у гостях "Лестеру" - 2:4
Про це повідомляє Еспресо.TV.
МЮ вперед на 19-й хвилині вивів Мейсон Грінвуд. На 32-й хвилині півзахисник "Лестера" Юрі Тілеманс зрівняв рахунок.
На 78-й хвилині Чаглар Союнчу вперше вивів господарів вперед. Проте вже за 4 хвилини Маркус Рашфорд відновив рівновагу.
"Лестер" на 83-й хвилині знову повів у рахунку, завдяки голу Джеймі Варді. У компенсований арбітром час Патсон Дака встановив остаточний рахунок.
Португальський форвард Кріштіану Роналду відіграв за "Манчестер Юнайтед" весь матч та результативними діями не відзначився.
"Лестер" переміг МЮ 4:2, набрав 11 очок та вийшов на 11-ту позицію. "Манчестер Юнайтед" має 14 пунктів та йде п'ятим.
Чемпіонат Англії
8-й тур
16 жовтня
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 4:2
Голи: Тілеманс, 31, Союнчу, 78, Варді, 83, Дака, 90+1 - Грінвуд, 19, Рашфорд, 82
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