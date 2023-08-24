МЗС Грузії відреагувало на заяву Медведєва про приєднання до РФ Абхазії та Південної Осетії
Міністерство закордонних справ Грузії відреагувало на слова російського експрезидента Дмитра Медведєва, який вирішив заговорити про приєднання до Росії окупованих грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії
Про це з посиланням на заяву грузинського МЗС пише портал Interpressnews.
Грузія закликала Росію "поважати основоположні принципи і норми міжнародного права та виконувати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року".
"У 15-ту річницю серпневої війни 2008 року заява заступника секретаря Ради безпеки РФ є продовженням політики окупації Російською Федерацією грузинських територій та черговою спробою порушити суверенітет і територіальну цілісність Грузії", – йдеться в заяві.
Там підкреслили, що Тбілісі "твердо дотримується політики мирного врегулювання конфлікту" для забезпечення деокупації територій Грузії та "примирення й мирного співіснування між населенням, розділеним в результаті війни".
- У статті в російській пропагандистській помийці "Аргументи й факти", опублікованій 22 серпня, Дмитрій Мєдвєдєв заявив, що "приєднання" Абхазії та Південної Осетії до Росії може бути реалізоване за певних обставин.
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