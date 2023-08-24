МЗС Грузії відреагувало на заяву Медведєва про приєднання до РФ Абхазії та Південної Осетії

Про це з посиланням на заяву грузинського МЗС пише портал Interpressnews.

Грузія закликала Росію "поважати основоположні принципи і норми міжнародного права та виконувати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року".

"У 15-ту річницю серпневої війни 2008 року заява заступника секретаря Ради безпеки РФ є продовженням політики окупації Російською Федерацією грузинських територій та черговою спробою порушити суверенітет і територіальну цілісність Грузії", – йдеться в заяві.

Там підкреслили, що Тбілісі "твердо дотримується політики мирного врегулювання конфлікту" для забезпечення деокупації територій Грузії та "примирення й мирного співіснування між населенням, розділеним в результаті війни".