Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією МЗС України: РФ дискредитує роботу місії ОБСЄ, щоб приховати ескалацію в зоні ООС

МЗС України: РФ дискредитує роботу місії ОБСЄ, щоб приховати ескалацію в зоні ООС

25 листопада, 2021 четвер
16:31
війна з Росією МЗС

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко назвав неправдивими заяви очільниці МЗС РФ Марії Захарової про те, що спостерігачі ОБСЄ нібито фіксують наступ українських військ на Донбасі

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Ніколенка, дезінформацією про звіти ОБСЄ Росія намагається приховати загострення збройного конфлікту на сході України.

"Такі інсинуації мають одну мету: надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону", - сказав Ніколенко.

Речник МЗС додав, що місія ОБСЄ фіксує порушення з боку саме Росії: системні обмеження свободи пересування в ОРДЛО, блокування засобів зв’язку та спостереження, загроза особистій безпеці міжнародних спостерігачів з боку російських окупантів.

Також Ніколенко зазначив, що на тлі активної дезінформації з боку РФ голова МЗС Дмитро Кулеба і все міністерство працюють над консолідацією підтримки з боку міжнародних партнерів у зміцненні безпеки України та стримуванні російської військової агресії.

  • Раніше офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну в наступі у зоні ООС, заявивши, що про це нібито свідчать звіти ОБСЄ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ОБСЄ
МЗС
дезінформація
загострення ситуації
Читайте також:
Фотожаба Зеленський і Єрмак
25 листопада, 2021 четвер
"Єрмак — це прям ходяча катастрофа". Соцмережі про розслідування святкування 50-річчя Єрмака у Карпатах
Газпром
Автор Віталій Портников
24 листопада, 2021 середа
Віталій Портников: "Газпром" знову шантажує Молдову
Френк Санчес
24 листопада, 2021 середа
Непереможний кубинський нокаутер викликав Усика на бій
Київ
+3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.91
    Купівля 26.91
    Продаж 27.18
  • EUR
    Купівля 30.08
    Продаж 30.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
25 листопада
19:21
обстріл з міномета
Окупанти 10 разів порушили "тишу": задіяли заборонені міномети
19:16
У Києві горів Костел святого Миколая
Костел святого Миколая у Києві реставрують до кінця року, - Найєм
18:59
Дерек Чісора
Екссуперник Усика Чісора закликав Джошуа не відмовлятись від реваншу з українцем
18:59
Ексклюзив
"Не було засідання РНБО, Україна не каже про скликання Радбезу ООН": директор Інституту майбутнього розкритикував бездіяльність влади на тлі загрози від РФ
18:51
Україна направила Росії ноту протесту щодо відправлення в ОРДЛО чергового "гумконвою"
18:40
Ральф Рангнік
"Манчестер Юнайтед" знайшов собі нового головного тренера в Росії
18:33
Ангела Меркель
ЄС має бути готовим ввести санкції проти Росії в разі нового нападу на Україну, - Меркель
18:20
Нацполіція
Побили та заживо "поховали" кредитора: на Волині поліція затримала двох чоловіків
18:18
Тайсон Ф'юрі
Мене цікавлять тільки вони, - Ф'юрі назвав двох боксерів, які достойні з ним битись
18:10
затримання кримських татар
Росія призначила покарання кримським татарам, яких затримала у Сімферополі: дев'ятьом - штрафи, десятьох відправили до ізолятора
17:57
Очільник ДП "Укрспирт" Сергій Блескун
Нацполіція обшукала ДП "Укрспирт", - керівник підприємства
17:51
Ексклюзив
Головна мета закону про олігархів - приборкати телебачення, - Загородній
17:45
"Зоря" - ЦСКА
"Рома" - "Зоря": букмкекери ошелешили шансами українців у вирішальному матчі Ліги конференцій
17:38
Єврокомісія запропонувала впускати до ЄС усіх вакцинованих туристів та обмежити дію COVID-сертифікатів до 9 місяців
17:34
Європарламент
У ЄС пропонують провести розслідування діяльності ПВК Вагнера та змусити Росію відповідати за злочини організації
17:30
Експорт комп’ютерних послуг України до ЄС зріс утричі у 2013-2020 роках, – дослідження KSE
17:27
Михайло Мудрик
Іспанський клуб, в якому грав Коноплянка, вирішив підписати 20-річного українця
17:19
Лікарня "Феофанія"
З 2022 року лікарню "Феофанія" відкриють для усіх українців, - МОЗ
17:15
Ексклюзив
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов: Заява Бурби – це заява про злочин Зеленського і Єрмака
17:08
Обіцяли спрощений перетин кордонів та інші привілеї: у Києві затримали шахраїв, які продавали "посвідчення" неіснуючої "місії ОБСЄ"
17:01
Микола Точицький
Заяви РФ про нібито "наступ" України в зоні ООС можуть свідчити про підготовку росіянами нової агресії, - заступник Кулеби на міжнародному форумі
16:58
Ексклюзив
ООС
"Контроль над Україною, дестабілізація Заходу, протидія НАТО": політологиня назвала причини напруження Росією ситуації на кордоні
16:55
Теофімо Лопес
Кривдник Ломаченка Лопес розповів, що має зробити українець, аби отримати реванш
16:39
Зеленський
ОПУ анонсував пресмарафон Зеленського за участі 30 видань, присвячений "екватору" його президентства
16:36
Молдова зможе розрахуватися з "Газпромом": парламент ухвалив поправки до бюджету
16:10
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
16:10
Ексклюзив
гроші, зарплата, заборгованість
"Немає адекватних інструментів, куди ці кошти вкласти", - експерт про накопичувальну систему пенсій
16:07
Крим російські війська
Росія стягує до Криму війська і техніку, - Bloomberg
15:56
коронавірус
Львівщина й Луганщина залишаться в "червоній" зоні карантину
15:45
вибори у Австрії
Близько 11% українців зіштовхувались зі спробами підкупу на виборах, 64,5% не готові "продати" свій голос за жодних обставин, - опитування
15:29
У Ла-Манші потонули 27 мігрантів: Франція та Велика Британія обмінялися звинуваченнями
15:06
Посол України в Німеччині Андрій Мельник
Посол України в ФРН: закликаємо Німеччину відмовитися від газу РФ у випадку нової агресії проти України
15:01
Міхеїл Саакашвілі
МОЗ Грузії: Здоров'я Саакашвілі покращилося, він не потребує лікування за кордоном
14:51
Ексклюзив
У Кракові триває унікальна українсько-польська виставка "Україна. Спільні погляди на взаємини"
14:42
Наталка Діденко
Україну накриє штормовий вітер та нічні морози, - синоптик Наталка Діденко
14:37
Дмитро Кулеба
Кулеба: За відсутності судових рішень санкції проти соратників Януковича зніматимуть
14:33
Ferrexpo очолила рейтинг компаній, дружніх до родин серед підприємств гірничо-металургійної галузі
14:20
Одеські прикордонники заблокували канал торгівлі людьми
По $2 тис. за людину: одеські прикордонники заблокували міжнародний канал торгівлі людьми
14:11
підроблені сертифікати
На Вінниччині лікарі й турагенти продавали фейкові COVID-сертифікати по €250
13:58
Дмитро Кулеба
Україна буде обговорювати постачання зброї з новим урядом Німеччини, - Кулеба
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV