МЗС України: РФ дискредитує роботу місії ОБСЄ, щоб приховати ескалацію в зоні ООС
Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко назвав неправдивими заяви очільниці МЗС РФ Марії Захарової про те, що спостерігачі ОБСЄ нібито фіксують наступ українських військ на Донбасі
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами Ніколенка, дезінформацією про звіти ОБСЄ Росія намагається приховати загострення збройного конфлікту на сході України.
"Такі інсинуації мають одну мету: надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону", - сказав Ніколенко.
Речник МЗС додав, що місія ОБСЄ фіксує порушення з боку саме Росії: системні обмеження свободи пересування в ОРДЛО, блокування засобів зв’язку та спостереження, загроза особистій безпеці міжнародних спостерігачів з боку російських окупантів.
Також Ніколенко зазначив, що на тлі активної дезінформації з боку РФ голова МЗС Дмитро Кулеба і все міністерство працюють над консолідацією підтримки з боку міжнародних партнерів у зміцненні безпеки України та стримуванні російської військової агресії.
- Раніше офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну в наступі у зоні ООС, заявивши, що про це нібито свідчать звіти ОБСЄ.
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