МЗС України: РФ дискредитує роботу місії ОБСЄ, щоб приховати ескалацію в зоні ООС

Про це повідомляє РБК-Україна.



За словами Ніколенка, дезінформацією про звіти ОБСЄ Росія намагається приховати загострення збройного конфлікту на сході України.



"Такі інсинуації мають одну мету: надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону", - сказав Ніколенко.



Речник МЗС додав, що місія ОБСЄ фіксує порушення з боку саме Росії: системні обмеження свободи пересування в ОРДЛО, блокування засобів зв’язку та спостереження, загроза особистій безпеці міжнародних спостерігачів з боку російських окупантів.



Також Ніколенко зазначив, що на тлі активної дезінформації з боку РФ голова МЗС Дмитро Кулеба і все міністерство працюють над консолідацією підтримки з боку міжнародних партнерів у зміцненні безпеки України та стримуванні російської військової агресії.

Раніше офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну в наступі у зоні ООС, заявивши, що про це нібито свідчать звіти ОБСЄ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb