МЗС Росії: статус кандидата в ЄС для України та Молдови матиме негативні наслідки

Про це пише Reuters.

"Рішенням про надання Україні та Молдові статусу країн-кандидатів Європейський Союз підтвердив, що продовжує активно використовувати СНД на геополітичному рівні, для "стримування" Росії. Вони не думають про негативні наслідки такого кроку", - заявила речниця міністерства Марія Захарова

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

24 червня очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ЄС разом з НАТО збирають коаліцію для війни з РФ, та порівняв їхню політику з діями гітлерівської Німеччини.

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