МЗС Росії: статус кандидата в ЄС для України та Молдови матиме негативні наслідки
Міністерство закордонних справ Росії заявило у п'ятницю, 24 червня, що рішення лідерів Європейського Союзу прийняти Україну та Молдову як кандидатів на членство матиме негативні наслідки
Про це пише Reuters.
"Рішенням про надання Україні та Молдові статусу країн-кандидатів Європейський Союз підтвердив, що продовжує активно використовувати СНД на геополітичному рівні, для "стримування" Росії. Вони не думають про негативні наслідки такого кроку", - заявила речниця міністерства Марія Захарова
- 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
- 24 червня очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ЄС разом з НАТО збирають коаліцію для війни з РФ, та порівняв їхню політику з діями гітлерівської Німеччини.
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