МЗС Росії вимагає звільнити митрополита Павла
МЗС Росії назвала митрополита Павла "мучеником за православну віру", вимагає його звільнити та звинуватила уряд України в "ігноруванні мільйонів вірян"
Про це йдеться у заяві російського міністерства.
"Вимагаємо негайного звільнення митрополита Павла та надання йому відповідної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
МЗС РФ заявила, що "глибоко переживає" за долю Павла і що його перебування під арештом з браслетом - це "образ мученика за віру".
У заяві МЗС РФ звинувачує уряд України у спробі "знищити православну віру" та заявляє, що митрополит Павло "самовіддано захищає віру та свою обитель". Російське міністерство також назвало погляд України на роль УПЦ "неповноцінним".
Окрім того, Росія звинуватила США у так званому "ігноруванні утисків прав вірян".
"У Росії обурені черговим брутальним актом свавілля проти УПЦ, стурбовані долею ченців та священників Києво-Печерської лаври, які перебувають під загрозою фізичної та моральної розправи. Їм обіцяють місце у Лаврі, якщо вони відмовляться від своєї віри та перейдуть до розкольницької Православної церкви України (ПЦУ)", - заявляє МЗС РФ.
- Ввечері у суботу, 1 квітня 2023 року, Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі.
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