Про це йдеться у заяві російського міністерства.

"Вимагаємо негайного звільнення митрополита Павла та надання йому відповідної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

МЗС РФ заявила, що "глибоко переживає" за долю Павла і що його перебування під арештом з браслетом - це "образ мученика за віру".

У заяві МЗС РФ звинувачує уряд України у спробі "знищити православну віру" та заявляє, що митрополит Павло "самовіддано захищає віру та свою обитель". Російське міністерство також назвало погляд України на роль УПЦ "неповноцінним".

Окрім того, Росія звинуватила США у так званому "ігноруванні утисків прав вірян".

"У Росії обурені черговим брутальним актом свавілля проти УПЦ, стурбовані долею ченців та священників Києво-Печерської лаври, які перебувають під загрозою фізичної та моральної розправи. Їм обіцяють місце у Лаврі, якщо вони відмовляться від своєї віри та перейдуть до розкольницької Православної церкви України (ПЦУ)", - заявляє МЗС РФ.