На два місяці з браслетом. Митрополиту Павлу присудили цілодобовий домашній арешт
Ввечері у суботу, 1 квітня 2023 року, Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя), виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі
Про це повідомляє кореспондент Еспресо.
Суд завольнив вимогу прокуратури щодо 60 днів домашнього арешту і носіння браслету.
Адресою його подальшоого постійного перебування визначено будинок №46 на вулиці Молодіжній в селі Вороньків Бориспільського району Київської області.
Також підозрюваний має здати паспорти й "утриматися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні".
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Разом з тим, клопотання прокуратури щодо заборони Павлу користуватися соцмережами, аби він не міг впливати на свою аудиторію, Шевченківський суд не підтримав.
Митрополит підозрюється у вчиненні злочинів відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Захищає його адвокат Олег Поваляєв.
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Співробітники Служби безпеки України вручили йому підозру ранком 1 квітня. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук.
- Митрополит Павло був настоятелем чоловічого монастиря УПЦ (МП), що користувався територією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
- Договір припинив діяти 29 березня.
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