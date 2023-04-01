Про це повідомляє кореспондент Еспресо.

Суд завольнив вимогу прокуратури щодо 60 днів домашнього арешту і носіння браслету.

Адресою його подальшоого постійного перебування визначено будинок №46 на вулиці Молодіжній в селі Вороньків Бориспільського району Київської області.

Також підозрюваний має здати паспорти й "утриматися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні".

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Разом з тим, клопотання прокуратури щодо заборони Павлу користуватися соцмережами, аби він не міг впливати на свою аудиторію, Шевченківський суд не підтримав.

Митрополит підозрюється у вчиненні злочинів відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Захищає його адвокат Олег Поваляєв.

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Співробітники Служби безпеки України вручили йому підозру ранком 1 квітня. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук.