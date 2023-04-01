Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство На території Києво-Печерського заповідника загальна площа новобудов складає понад 20 тисяч кв. м, - голова Всеукраїнської асоціації музеїв
Ексклюзив

На території Києво-Печерського заповідника загальна площа новобудов складає понад 20 тисяч кв. м, - голова Всеукраїнської асоціації музеїв

1 квітня, 2023 субота
17:24
Суспільство Києво-Печерська лавра

Сергій Кролевець, голова Всеукраїнської асоціації музеїв, гендиректор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (1995-2010), переконаний, що треба порахувати збитки, які завдав суб'єкт господарювання протягом перебування на території Києво-Печерського заповідника

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Ми зараз у ситуації, коли ініціатива за намісником Києво-Печерської лаври Павлом, він подає позов до суду, щось відстоює. А ми ніяких звинувачень та порушень з боку суб'єкта господарювання на території у 25 га не помічаємо. Однак всі знають або чули, що на території Києво-Печерського заповідника наново збудовано більше як 20 корпусів з загальною площею понад 20 тисяч кв.м. І це є питання для судового розслідування. Я неодноразово виступав у пресі й говорив, що на території національної святині, Києво-Печерської лаври, площею 25 га, зі 144 об'єктами та спорудами, наново збудовані більше двох десятків корпусів", - підкреслив колишній гендиректор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Сергій Кролевець зауважив, що це все зафіксовано комісіями, у тому числі Товариством охорони пам'яток.

"Знесені кілька пам'яток, перероблено, спотворено, добудовано, прибудовано - знищено цілий комплекс архітектурної перлини України протягом перебування суб'єкта господарювання на території Києво-Печерського заповідника. Є перелік цих об'єктів. Наприклад, знесені ворота, які були побудовані у середині XIX сторіччя, разом з корпусом, а замість них побудовані інші, ширші та вищі із сучасної пустотної цегли. А стара київська надміцна цегла була складена на подвір'ї. Це все було зафіксовано, також номера машин, що перевозили цю цеглу. Проінформовані були всі, і Міністерство культури. І таких прикладів кілька десятків. Це повинно бути предметом обговорення: як суб'єкт господарювання догосподарювався до того, що під охороною ЮНЕСКО перебуває зовсім інший об'єкт? Про це треба говорити, повинні бути пораховані збитки, які завдав суб'єкт господарювання на мільйони й мільярди гривень", - сказав Кролевець.

  • Нагадаємо, 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
  • 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.
  • Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
  • 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастирю УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
  • 31 березня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики.
  • 1 квітня митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру, а також що 1 квітня в його будинку проведуть обшуки. Згодом це підтвердила СБУ.
Відео
Культура
Україна
УПЦ МП
архітектура
ЮНЕСКО
Читайте також:
31 березня, 2023 п'ятниця
Путіну знадобилося чотири дні, щоб порушити власну обіцянку Китаю, - Кислиця на Радбезі ООН
Белый Дом
31 березня, 2023 п'ятниця
У Білому домі висловилися про майбутнє головування Росії в Радбезі ООН
31 березня, 2023 п'ятниця
Боррель про війну в Україні: ЄС готовий порушити табу
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
1 квітня
18:38
Кім Йо Чжон
Сестра Кім Чен Ина звинуватила Україну в прагненні отримати ядерну зброю
18:33
Українців закликали не використовувати російські чат-боти для пошуку полонених родичів
18:30
Віктор Циганков (ліворуч)
Циганков допоміг "Жироні" перемогти у каталонському дербі
18:23
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Політикум США згуртувала спроба Сі вибудувати антизахідну імперію Китай - Росія - Іран, - Піонтковський
18:19
Оновлено
митрополит Павел (Лебедь)
Суд над митрополитом Павлом перепризначили на сьогоднішній вечір
18:15
Ексклюзив
Раміс Юнус
Захід перейшов від позиції "Україна не програє" до "Україна має виграти", - експерт Юнус
18:10
фехтування
Через участь росіян та білорусів: у Франції скасували етап Кубка світу з фехтування
18:03
OPINION
Сергій Громенко
Про експерименти в історії
17:54
Реджеп Тайїп Ердоган
Президент Туреччини Ердоган затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО
17:17
Оновлено
Олександрія - Ворскла
УПЛ: "Олександрія" перемогла "Ворсклу", результати інших матчів 19-го туру
17:10
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра
Адвокати Павла Мерседеса затягують процес, - фотожурналіст Доброносов
17:10
Дмитро Кулеба
"Ляпас для міжнародної спільноти": Кулеба прокоментував головування Росії в Радбезі ООН
17:07
Олександр Усик
Промоутер назвав божевільну суму, яку Усику обіцяли за бій з Ф'юрі
16:58
Фінляндія НАТО
Фінляндія має офіційно стати членом НАТО протягом кількох тижнів, - голова МЗС
16:43
Віктор Ляшко
Дефіциту препаратів немає, ліки є на складах, - МОЗ
16:39
Twitter, флешмоб
Twitter опублікував на Github частини вихідного коду, який відповідає за рекомендації твітів
16:32
Джек Гріліш (праворуч)
"Манчестер Сіті" розтрощив "Ліверпуль" та наблизився до "Арсеналу" в АПЛ
16:16
На фронті загинув воїн Даніїл "Моджахед" Ляшук
16:04
Ігор Тишкевич
Концепція зовнішньої політики РФ: бензоколонка за парканом, погрози та розворот на Схід
15:56
Іван Федоров, мер Мелітополя
Колаборанти готуються до втечі з тимчасово окупованого Мелітополя, - мер
15:53
Доступні ліки
МОЗ про нові правила купівлі ліків: посилення контролю за відпуском препаратів не буде
15:50
Ексклюзив
Раміс Юнус
Рано чи пізно офіційні КНР і Україна зустрінуться, - експерт Юнус
15:46
Зеленський і Макрон
Зеленський провів годинну телефонну розмову із Макроном про війну в Україні
15:29
В’ячеслав Богуслаєв
Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва, понад 200 громадян і майже 400 компаній РФ
15:28
танк Leopard 2A6
Міністр оборони Німеччини назвав остаточну кількість танків Leopard, які отримає Україна
15:18
Іспанія пожежа
Іспанія палає: на півночі країни за день зафіксували 90 лісових пожеж
15:14
обстріл Херсонщина
Ворог обстріляв Херсон і Херсонщину: є загиблий і поранений
15:06
На фото наслідки обстрілу Донеччини
За добу РФ п’ять разів обстріляла Дружківку: є поранений
14:53
Оновлено
РФ обстріляла позиції ЗСУ на Запоріжжі понад 100 разів, також пошкоджено 82 будинки
14:44
Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: один загиблий
14:41
Мінцифри
В Україні набув чинності закон про Е-резидентство
14:40
Папа Франциск
"Я ще живий": Папу Франциска виписали з лікарні
14:33
Даніель Дюбуа
Промоутер оголосив ім'я наступного суперника Усика
14:24
Періодичні дощі та похолодання: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
14:18
Митрополит УПЦ (МП) Павло розписується під час отримання повістки
Митрополит Павло вважає захисників України "виродками" й спілкується з "благочестивими людьми" у Москві. СБУ записувала його розмови
14:09
OPINION
Ольга Лень
Російські пропагандисти зневажають Онуфрія і Ко
14:04
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
У Росії немає адекватної системи протиракетної оборони, - Піонтковський
14:00
грузія
У бою під Бахмутом загинув грузинський доброволець Михайло Мазанашвілі, - ЗМІ
13:44
Петро Порошенко
"Я був шокований цією реакцією": Порошенко жорстко відреагував на позицію МОК щодо РФ
13:39
Мелітополь
З вікна в лікарні Мелітополя вистрибнув хлопець, якого затримала "поліція" окупантів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV