Про це він розказав в етері Еспресо.

"Ми зараз у ситуації, коли ініціатива за намісником Києво-Печерської лаври Павлом, він подає позов до суду, щось відстоює. А ми ніяких звинувачень та порушень з боку суб'єкта господарювання на території у 25 га не помічаємо. Однак всі знають або чули, що на території Києво-Печерського заповідника наново збудовано більше як 20 корпусів з загальною площею понад 20 тисяч кв.м. І це є питання для судового розслідування. Я неодноразово виступав у пресі й говорив, що на території національної святині, Києво-Печерської лаври, площею 25 га, зі 144 об'єктами та спорудами, наново збудовані більше двох десятків корпусів", - підкреслив колишній гендиректор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Сергій Кролевець зауважив, що це все зафіксовано комісіями, у тому числі Товариством охорони пам'яток.

"Знесені кілька пам'яток, перероблено, спотворено, добудовано, прибудовано - знищено цілий комплекс архітектурної перлини України протягом перебування суб'єкта господарювання на території Києво-Печерського заповідника. Є перелік цих об'єктів. Наприклад, знесені ворота, які були побудовані у середині XIX сторіччя, разом з корпусом, а замість них побудовані інші, ширші та вищі із сучасної пустотної цегли. А стара київська надміцна цегла була складена на подвір'ї. Це все було зафіксовано, також номера машин, що перевозили цю цеглу. Проінформовані були всі, і Міністерство культури. І таких прикладів кілька десятків. Це повинно бути предметом обговорення: як суб'єкт господарювання догосподарювався до того, що під охороною ЮНЕСКО перебуває зовсім інший об'єкт? Про це треба говорити, повинні бути пораховані збитки, які завдав суб'єкт господарювання на мільйони й мільярди гривень", - сказав Кролевець.