УПЦ МП виселяється з Києво-Печерської лаври: священники провели богослужіння, біля храму залишаються прихильники церкви
29 березня спливає термін договору оренди УПЦ (МП) Києво-Печерської лаври: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія
Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Адміністрація Києво-Печерської лаври розірвала договори про оренду з Українською православною церквою московського патріархату: ченці мають звільнити територію до 29 березня.
Як зазначив кореспондент, на території заповідника зібралися віряни: серед них є як агресивно налаштовані на захист УПЦ (МП), так і ті, що "прагнуть розібратися". Однак усі вони стверджують, що прийшли помолитися. Лунала проповідь, схоже, від митрополита Павла, на якій закликали "не боротися за священників, а боротися за свою віру".
Зокрема священнослужитель із Сєверодонецька заявив, що навіть серед 12 апостолів Христа є зрадник Юда, тому й серед представників УПЦ (МП) можуть бути такі люди.
"Ми що, за Путіна молимося чи за патріарха (Кирила, патріарха Московського і всієї Росії, - ред.). Є структура в церкві, є канони, ми за ними живемо й не порушуємо закони держави. У чому наша неправда?" - сказав він.
А вірянка УПЦ МП, яка спілкувалася з кореспондентом зазначила, що Православна церква України - політична організація, яка "не є канонічною".
Серед іншого Дмитро Дідора помітив, що священнослужителі не вивозили сьогодні свої речі, а в самому заповідникові сутичок наразі не було. Однак сталися провокації: віряни агресивно відстоювали свою позицію перед кореспондентом 5 каналу.
Водночас архимандрит Нестор заявив журналістам Радіо Свобода, що УПЦ (МП) виїжджати з Лаври не збирається: "Заповідник заповідником, а є законодавчі органи".
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