Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Адміністрація Києво-Печерської лаври розірвала договори про оренду з Українською православною церквою московського патріархату: ченці мають звільнити територію до 29 березня.

Як зазначив кореспондент, на території заповідника зібралися віряни: серед них є як агресивно налаштовані на захист УПЦ (МП), так і ті, що "прагнуть розібратися". Однак усі вони стверджують, що прийшли помолитися. Лунала проповідь, схоже, від митрополита Павла, на якій закликали "не боротися за священників, а боротися за свою віру".

Зокрема священнослужитель із Сєверодонецька заявив, що навіть серед 12 апостолів Христа є зрадник Юда, тому й серед представників УПЦ (МП) можуть бути такі люди.

"Ми що, за Путіна молимося чи за патріарха (Кирила, патріарха Московського і всієї Росії, - ред.). Є структура в церкві, є канони, ми за ними живемо й не порушуємо закони держави. У чому наша неправда?" - сказав він.

А вірянка УПЦ МП, яка спілкувалася з кореспондентом зазначила, що Православна церква України - політична організація, яка "не є канонічною".

Серед іншого Дмитро Дідора помітив, що священнослужителі не вивозили сьогодні свої речі, а в самому заповідникові сутичок наразі не було. Однак сталися провокації: віряни агресивно відстоювали свою позицію перед кореспондентом 5 каналу.

Водночас архимандрит Нестор заявив журналістам Радіо Свобода, що УПЦ (МП) виїжджати з Лаври не збирається: "Заповідник заповідником, а є законодавчі органи".