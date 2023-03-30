Про це Радіо Свобода поінформувало в телеграмі.

"З комісією почали сваритися віряни. Представники УПЦ (МП) таки не залишили святиню. Комісія сьогодні мала перевірити дві будівлі. Там кажуть, якщо їм будуть перешкоджати і надалі - звернуться в поліцію", - зазначила кореспондентка.