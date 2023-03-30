Комісію Мінкульту не пустили до Києво-Печерської лаври: УПЦ (МП) так і не покинула заповідник
Комісії Міністерства культури, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ московського патріархату не залишили заповідник
Про це Радіо Свобода поінформувало в телеграмі.
"З комісією почали сваритися віряни. Представники УПЦ (МП) таки не залишили святиню. Комісія сьогодні мала перевірити дві будівлі. Там кажуть, якщо їм будуть перешкоджати і надалі - звернуться в поліцію", - зазначила кореспондентка.
- Нагадаємо, 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
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