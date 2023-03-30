Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Данілов наголосив, що ченців ніхто не виселяє, але закони України мають виконуватися всіма.

"Це ж не виселення, це не готель. Це власність нашої держави, яка має бути звільнена, згідно з нормативно-правовими документами, які існують. Якщо хтось вважає, що він має право не виконувати закони нашої країни, то він глибоко помиляється… Закони України мають виконувати всі, закони не можуть бути вибірковими", - наголосив він.

Данілов зауважив, що УПЦ МП нічим не відрізняється від усіх інших інституцій, які працюють на території нашої держави, а в Україні заборонена співпраця з країною-агресором

За словами секретаря РНБО, ніхто не має наміру застосовувати силу для того, щоб УПЦ МП не залишалася на території Лаври. Але ченці та священники мають повинні піти.

"Ми не будемо їх виносити за ноги, ми не будемо застосовувати ніяку силу. Вони самі звідти потихесеньку підуть. Нічого страшного тут немає. Я розумію, що звикли до певних умов - комусь там було комфортно", - зазначив Данілов.