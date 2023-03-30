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За ноги виносити не будемо: силою представників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври не виганятимуть, - Данілов

30 березня, 2023 четвер
07:18
Суспільство Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Києво-Печерська лавра має бути звільнена, але проти представників УПЦ МП силу застосовувати не будуть

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Данілов наголосив, що ченців ніхто не виселяє, але закони України мають виконуватися всіма.

"Це ж не виселення, це не готель. Це власність нашої держави, яка має бути звільнена, згідно з нормативно-правовими документами, які існують. Якщо хтось вважає, що він має право не виконувати закони нашої країни, то він глибоко помиляється… Закони України мають виконувати всі, закони не можуть бути вибірковими", - наголосив він.

Данілов зауважив, що УПЦ МП нічим не відрізняється від усіх інших інституцій, які працюють на території нашої держави, а в Україні заборонена співпраця з країною-агресором

За словами секретаря РНБО, ніхто не має наміру застосовувати силу для того, щоб УПЦ МП не залишалася на території Лаври. Але ченці та священники мають повинні піти.

"Ми не будемо їх виносити за ноги, ми не будемо застосовувати ніяку силу. Вони самі звідти потихесеньку підуть. Нічого страшного тут немає. Я розумію, що звикли до певних умов - комусь там було комфортно", - зазначив Данілов.

  • 10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
  • 20 березня члени Священного Синоду УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до ОПУ домагатись зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. У аудієнції їм відмовили, зустріч відбулася з чиновниками ОПУ.
  • 21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначала стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів. Проте Синод Української православної церкви Московського патріархату заявив, що захищатиме Києво-Печерську лавру "всіма законними засобами" та не покине її територію після 29 березня.
  • 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру. На території заповідника збирались віряни, відбулася літургія, а представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. Проте у Мінкульті роз’яснили, що, попри судовий позов, УПЦ МП має звільнити Лавру.
  • Увечері 29 березня колишній очільник Києво-Печерської лаври митрополит Павло "Мерседес" Лебідь записав відео з погрозами президенту України Володимиру Зеленському.

скандал
УПЦ МП
ПЦУ
новини Києва
Олексій Данілов
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