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"Бійтеся!": священник УПЦ МП "Паша Мерседес" Лебідь пригрозив Зеленському через виселення з Лаври

30 березня, 2023 четвер
00:11
Суспільство Павло Лебідь

Колишній очільник Києво-Печерської лаври митрополит Павло "Мерседес" Лебідь записав відео з погрозами президенту України Володимиру Зеленському

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на відео, яке зняв Лебідь.

"Кажу вам пане президент, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах, ви можете так поступати? Господь не простить ні вам, ні вашій родині. Горе вам, бійтеся", - заявив Павло "Мерседес" Лебідь 

  • 10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
  • 20 березня члени Священного Синоду УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до ОПУ домагатись зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. У аудієнції їм відмовили, зустріч відбулася з чиновниками ОПУ.
  • 21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначала стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів.
  • Синод Української православної церкви Московського патріархату 23 березня заявив, що захищатиме Києво-Печерську лавру "всіма законними засобами" та не покине її територію після 29 березня
  • 28 березня ПЦУ створила організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра" й запросила до єднання монахів Києво-Печерської лаври.
  • 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру. На території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, а представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника.
Відео
Україна
УПЦ МП
Володимир Зеленський
новини Києва
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