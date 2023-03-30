"Бійтеся!": священник УПЦ МП "Паша Мерседес" Лебідь пригрозив Зеленському через виселення з Лаври
Колишній очільник Києво-Печерської лаври митрополит Павло "Мерседес" Лебідь записав відео з погрозами президенту України Володимиру Зеленському
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на відео, яке зняв Лебідь.
"Кажу вам пане президент, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах, ви можете так поступати? Господь не простить ні вам, ні вашій родині. Горе вам, бійтеся", - заявив Павло "Мерседес" Лебідь
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