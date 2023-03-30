Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

"До Печерського управління поліції звернулись представники ЗМІ із заявою щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Заявники повідомили, що під час зйомки сюжету один із священнослужителів Києво-Печерської лаври пошкодив обладнання оператора. Відео цього інциденту також опублікували телеграм-канали", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що інцидент стався на території Києво-Печерської лаври сьогодні, 30 березня – правоохоронці з’ясовують деталі події.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 ККУ – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.