Павло "Мерседес" Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо

Про це повідомляє Еспресо.

Під час спілкування з журналістами митрополит Павло "Мерседес" Лебідь штовхнув кореспондентку та намагався вибити в неї мікрофон.

"Я вас не запрошував! Я не хочу спілкуватися. Це не державна установа і я не державна людина.. Я ще раз вам кажу, пройдіть звідси", - сказав він.