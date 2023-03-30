Павло "Мерседес" Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо
Під час спілкування з журналістами в Києво-Печерській лаврі митрополит УПЦ (МП) Павло "Мерседес" Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Валерії Пашко
Про це повідомляє Еспресо.
Під час спілкування з журналістами митрополит Павло "Мерседес" Лебідь штовхнув кореспондентку та намагався вибити в неї мікрофон.
"Я вас не запрошував! Я не хочу спілкуватися. Це не державна установа і я не державна людина.. Я ще раз вам кажу, пройдіть звідси", - сказав він.
- Нагадаємо, Комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.
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