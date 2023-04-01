Митрополит УПЦ (МП) Павло заявив, що отримав підозру від СБУ та в його будинку проведуть обшуки
Митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру, а також що 1 квітня в його будинку проведуть обшуки
Про це мовиться у відео, яке поширило російське пропагандистське ЗМІ "РИА-новости"
Митрополит Павло Лебідь (відомий у народі за прізвиськом Паша Мерседес) ствердив, що йому вручили підозру о 07:30 ранку, а станом на момент фільмування у його будинку відбуваються обшуки.
"Я не перешкоджаю, я знаю за що, тому що мені підозру у двох словах пояснили: що я співпрацюю з Росією і ще там одне...кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було і не буде", - сказав митрополит.
Пресслужба УПЦ (МП) повідомила на фейсбуці, що СБУ викликала митрополита Павла на допит на 12:00, після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.
Вручення підозри також підтвердили Суспільному джерела в СБУ. За даними журналістів митрополиту Павлу вручили підозру за двома статтями кримінального кодексу: розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ).
- Нагадаємо, 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
- 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.
- Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
- 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
- 31 березня парафіяни та представники УПЦ (МП) вдруге не пустили до Києво-Печерської Лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також В УПЦ (МП) заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври
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