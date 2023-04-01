Про це мовиться у відео, яке поширило російське пропагандистське ЗМІ "РИА-новости"

Митрополит Павло Лебідь (відомий у народі за прізвиськом Паша Мерседес) ствердив, що йому вручили підозру о 07:30 ранку, а станом на момент фільмування у його будинку відбуваються обшуки.

"Я не перешкоджаю, я знаю за що, тому що мені підозру у двох словах пояснили: що я співпрацюю з Росією і ще там одне...кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було і не буде", - сказав митрополит.

Пресслужба УПЦ (МП) повідомила на фейсбуці, що СБУ викликала митрополита Павла на допит на 12:00, після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

Вручення підозри також підтвердили Суспільному джерела в СБУ. За даними журналістів митрополиту Павлу вручили підозру за двома статтями кримінального кодексу: розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ).