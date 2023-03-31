В УПЦ МП заявили, що угода про передачу споруд Києво-Печерської Лаври усе ще дійсна

Про це речник УПЦ МП Климент заявив журналістці Еспресо Валерії Пашко.

"Суд відкрив провадження по клопотанню Української православної церкви щодо того, щоб визнати дії Міністерства культури по розриву угоди на користування спорудами не дійсними. Це означає, що угода на даний час є дійсною", - сказав Климент і наголосив, що позов УПЦ МП не скасований.

Він додав, що в нього немає підстав покидати це місце, оскільки розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастирю УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври усе ще дійсне. Климент зазначив, що згідно з угодою він зобов'язаний утримувати ці споруди.

"Якщо я їх полишу на поталу комусь із вас, то я буду відповідати перед законом за те, що я неналежно їх утримую", - зауважив Климент.

Речник УПЦ МП зазначив, що ні поліція, ні інші органи не можуть в цьому випадку ніяк діяти, оскільки не мають на те юридичних підстав.