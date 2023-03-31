В УПЦ МП заявили, що угода про передачу споруд Києво-Печерської Лаври усе ще дійсна
В УПЦ МП заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастирю УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври
Про це речник УПЦ МП Климент заявив журналістці Еспресо Валерії Пашко.
"Суд відкрив провадження по клопотанню Української православної церкви щодо того, щоб визнати дії Міністерства культури по розриву угоди на користування спорудами не дійсними. Це означає, що угода на даний час є дійсною", - сказав Климент і наголосив, що позов УПЦ МП не скасований.
Він додав, що в нього немає підстав покидати це місце, оскільки розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастирю УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври усе ще дійсне. Климент зазначив, що згідно з угодою він зобов'язаний утримувати ці споруди.
"Якщо я їх полишу на поталу комусь із вас, то я буду відповідати перед законом за те, що я неналежно їх утримую", - зауважив Климент.
Речник УПЦ МП зазначив, що ні поліція, ні інші органи не можуть в цьому випадку ніяк діяти, оскільки не мають на те юридичних підстав.
- Нагадаємо, 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
- 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.
- Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
- 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастирю УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
- 31 березня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської Лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики.
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