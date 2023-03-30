Про це пише Міністр культури Олександр Ткаченко.

"Суд відмовив у забезпеченні позову по справі №910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання Договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - йдеться у дописі.

Відповідне рішення суд ухвалив ще 28 березня, але оприлюднив його сьогодні, 30 березня.

Ухвалу суду ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.