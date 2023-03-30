Суд відхилив позов УПЦ МП щодо розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври
Суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору
Про це пише Міністр культури Олександр Ткаченко.
"Суд відмовив у забезпеченні позову по справі №910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання Договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - йдеться у дописі.
Відповідне рішення суд ухвалив ще 28 березня, але оприлюднив його сьогодні, 30 березня.
Ухвалу суду ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.
- Раніше у Мінкульті пояснювали, що УПЦ МП має виселитись з Лаври навіть попри судовий позов – у представників церкви уже немає правових підстав перебувати на території заповідника.
- Нагадаємо, 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Києво-Печерська лавра має бути звільнена, але проти представників УПЦ МП силу застосовувати не будуть. Данілов наголосив, що ченців ніхто не виселяє, але закони України мають виконуватися всіма.
- 30 березня комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.
- Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври
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