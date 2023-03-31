Комісію Мінкульту знову не пустили до Києво-Печерської Лаври

Про це інформує кореспондентка Еспресо Валерія Пашко.

Як і 30 березня представники комісії Мінкульту з приймання-передачі держмайна прийшли до 111 корпусу Києво-Печерської Лаври, проте священнослужителі УПЦ МП не пустили їх до будівлі.

Комісія ухвалила рішення завершити свою роботу та пішла з території.

Представники Української православної церкви, афілійованої з московським патріархатом, досі не залишили святиню.

Нагадаємо, раніше сьогодні очільники УПЦ МП закликали не піддаватись на провокації "підготованих осіб з-поміж радикалів".