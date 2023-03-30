Уряд скасував розпорядження Януковича про передачу об’єктів Лаври УПЦ МП

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко

"Низкою законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів", — пише міністр.

Ткаченко уточнив, що 30 березня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 "Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд".