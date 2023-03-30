Уряд скасував розпорядження Януковича про передачу об’єктів Лаври УПЦ МП
Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастирю УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко
"Низкою законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів", — пише міністр.
Ткаченко уточнив, що 30 березня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 "Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд".
- Також сьогодні Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Раніше у Мінкульті пояснювали, що УПЦ МП має виселитись з Лаври навіть попри судовий позов – у представників церкви уже немає правових підстав перебувати на території заповідника.
- Нагадаємо, 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Києво-Печерська лавра має бути звільнена, але проти представників УПЦ МП силу застосовувати не будуть. Данілов наголосив, що ченців ніхто не виселяє, але закони України мають виконуватися всіма.
- 30 березня комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.
- Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.44
Купівля 37.44Продаж 38.31
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.18
- Актуальне
- Важливе