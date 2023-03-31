Потураєв про виселення УПЦ МП із Лаври: "Можливо, доведеться отримати рішення суду"

Про це Потураєв сказав у коментарі журналістці Еспресо Валерії Пашко.

"Я не виключаю такого сценарію, за яким вони (УПЦ МП - ред.) там залишатимуться і вимагатимуть рішення суду. Я вважаю, що рішення суду в принципі не потрібне, що всі дії з боку держави і таких державних інституцій, як заповідник, були вчинені згідно законодавства, були абсолютно обґрунтовані, легітимні. Але, я розумію, що в такому чутливому питанні, на якому точно наші вороги спекулюватимуть на міжнародній арені, можливо державі доведеться йти до суду, отримувати судове рішення, а потім уже приходити з судовими виконавцями", - сказав Потураєв.

Нардеп наголосив, що судове рішення не є необхідністю, але його отримання зміцнить позиції держави.

"Це не є необхідністю, рішення про розірвання договорів легітимне. Але з урахуванням європейської і міжнародної правової практики, можливо, нам було би непогано отримати рішення суду, якщо вони (УПЦ МП - ред.) наполягатимуть. Я переконаний, що рішення суду буде на користь української держави. Як людина, яка вивчала всі ті документи, я вважаю, що суд прийме абсолютно правове рішення на користь держави. Тому що документи, укладені за часів режиму Януковича, говорять самі за себе. ... Якщо це станеться, це тільки зміцнить наші позиції. Правда на боці українського народу, української держави. Лавра належатиме українському народу, українській державі, в ній служитимуть виключно представники незалежних від російського впливу церков, насамперед ПЦУ", - сказав Потураєв.

Нардеп також зазначив, що деякі аспекти поточних процесів щодо виселення УПЦ МП із Лаври відбуваються непублічно.

"Я не хотів би, щоб ми в оцінках того, що відбувається сьогодні, робили глобальні висновки. Бо там іде дуже непростий процес, не весь він публічний і там є певні аспекти цього процесу, яким публічність може зашкодити. Чи уявляв собі хтось два тижні тому, що один із керівників Лаври з УПЦ МП перейде в ПЦУ і публічно закличе чернечу братію переходити в ПЦУ і таким чином залишитися в Лаврі? Цього ж ніхто не очікував. Якби у цього був публічний розголос заздалегідь, це могло би трохи нашкодити процесу", - сказав Потураєв.

Голова комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики також висловив сподівання, що УПЦ МП піде з Лаври без зіткнень попри намагання провокувати конфлікти.

"Я сподіваюся, що УПЦ МП залишить Києво-Печерську лавру. Я сподіваюся, що не відбудеться жодних зіткнень, провокацій і т. д. Хоча я вже бачу, що певні радикально налаштовані представники УПЦ МП, які залишаються в Лаврі, вже намагаються провокувати активних громадян і правоохоронців. ... Ніхто на провокації піддаватися не буде. Правоохоронці знають, що буде відбуватися і розуміють усі ризики. Організації громадянського суспільства теж це чудово розуміють і поінформовані, тому всі поводяться коректно згідно чинного законодавства", - сказав Потураєв.