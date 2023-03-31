Про це інформує пресслужба УПЦ МП.

"31 березня, о 10-й годині до Києво-Печерськоі Лаври планує прибути комісія з метою опечатати храми. Разом із комісією хочуть навідатись провокатори. Спеціально підготовані особи з-поміж радикалів будуть ображати й провокувати вірян з метою викликати на свою адресу агресію чи неадекватну поведінку. Провокатори все фіксуватимуть на відео", - пишуть в заяві.

Після перешкоджання роботі журналістів та комісії з прийняття-передання держмайна Києво-Печерської лаври очільники УПЦ МП закликали не піддаватись на провокації.

"Заборонено розмовляти з провокаторами або будь-яким чином приділяти їм увагу. Основна мета зловмисників - привернути до себе увагу і викликати хоч якусь реакцію на свої дії. Якщо ви бачите, що провокатори підходять до будь-кого з вірян, ви повинні негайно підійти до вірянина і пояснити йому, що він не повинен спілкуватися з провокаторами або реагувати на них", - наголошують в УПЦ МП.