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В УПЦ МП заявили, що храми Лаври опечатувати приїде комісія з "радикалами": просять вірян не піддаватися на "провокації"

31 березня, 2023 п'ятниця
10:35
Суспільство Києво-Печерська лавра

31 березня очільники Української православної церкви, афілійованої з московським патріархатом, закликали не піддаватись на провокації "підготованих осіб з-поміж радикалів"

Про це інформує пресслужба УПЦ МП.

"31 березня, о 10-й годині до Києво-Печерськоі Лаври планує прибути комісія з метою опечатати храми. Разом із комісією хочуть навідатись провокатори. Спеціально підготовані особи з-поміж радикалів будуть ображати й провокувати вірян з метою викликати на свою адресу агресію чи неадекватну поведінку. Провокатори все фіксуватимуть на відео", - пишуть в заяві.

Після перешкоджання роботі журналістів та комісії з прийняття-передання держмайна Києво-Печерської лаври очільники УПЦ МП закликали не піддаватись на провокації.

"Заборонено розмовляти з провокаторами або будь-яким чином приділяти їм увагу. Основна мета зловмисників - привернути до себе увагу і викликати хоч якусь реакцію на свої дії. Якщо ви бачите, що провокатори підходять до будь-кого з вірян, ви повинні негайно підійти до вірянина і пояснити йому, що він не повинен спілкуватися з провокаторами або реагувати на них", - наголошують в УПЦ МП.

  • 29 березня УПЦ (МП) мала залишити Києво-Печерську лавру. Проте представники УПЦ МП подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника.
  • У Мінкульті заявили, що поки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври. Раніше у Мінкульті пояснювали, що УПЦ МП має виселитись з Лаври навіть попри судовий позов.
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Києво-Печерська лавра має бути звільнена, але проти представників УПЦ МП силу застосовувати не будуть. Данілов наголосив, що ченців ніхто не виселяє, але закони України мають виконуватися всіма.
  • 30 березня комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкодили віряни: представники УПЦ МП не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Крім того, УПЦ М провела в Києво-Печерській лаврі службу, хоча мала звільнити будівлі 29 березня.
  • Того ж дня митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон у кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
  • Суд відхилив позов УПЦ МП щодо розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври.
  • Уряд скасував розпорядження Віктора Януковича від 2013 року про передачу об’єктів Лаври УПЦ МП.
  • Голова комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв припустив, що українській державі, можливо, доведеться отримати рішення суду щодо виселення представників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври.  
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