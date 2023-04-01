Про це повідомили 1 квітня в telegram-каналі Служби безпеки України.

Зазначається, що встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії РФ. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

Читайте також: Борислав Береза. Ситуація довкола Лаври йде за сценарієм ФСБ

"Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України", – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Повідомляється, що на підставі зібраних доказів Лебідю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Читайте також: Страсті за київською Лаврою: як московський патріархат виїжджає зі святині і скільки це може тривати

Наразі за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії.

Також у пості додається, що у 2022 році СБУ розпочала комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи (понад 40) у церковному середовищі УПЦ, які відбувалися для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства.

Читайте також: Вадим Денисенко. Рано радіти переходу київської Лаври до української церкви

"У результаті заходів, проведених СБУ, порушено 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога, у т.ч. 2 з них було використано в обміні на наших військовослужбовців", - йдеться у дописі.