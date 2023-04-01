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Ситуція довкола Лаври йде за сценарієм ФСБ

Борислав Береза
1 квітня, 2023 субота
08:04
Погляд Борислав Береза

На Заході свобода віросповідання та свобода совісті — це священні корови

Спостерігаючи за ситуацією навколо Лаври, я можу сказати, що там поки все йде за сценарієм ФСБ, який ставить на меті показати Заходу, як в Україні притискають церкву.

На Заході мало хто відрізняє УПЦ від ПЦУ, окрім профільних експертів, тож для більшості це буде історія про утискання церкви. А на Заході свобода віросповідання та свобода совісті — це священні корови. Ця тема вкрай чутлива для західного суспільства. І саме від цього суспільства залежить підтримка України та тиск на політиків, щоб вони не зменшували допомогу нашій країні.

Ми бачимо, як через незграбні та непрофесійні дії робиться картинка для західних ЗМІ, а Росія вкине ще грошей на висвітлення цієї теми. Ну, все як і очікувалося

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І що ми зараз бачимо? Ми бачимо, як через незграбні та непрофесійні дії робиться картинка для західних ЗМІ, а Росія вкине ще грошей на висвітлення цієї теми. Ну, все як і очікувалося. А все чому?

Тому що голову та досвід треба було використовувати. І якщо їх немає, то залучати тих, хто знає та може це зробити професійно, ефективно та без репутаційних втрат для України. Взагалі, треба було розпочати з комунікацій, як з західними ЗМІ, так і всередині країни. А потім треба було... Хоча, навіщо писати, що та як треба було робити, якщо все одно в ОП обрали все робити через дупу?

P.S. Я в жодному разі не пропоную себе для цього, але в Україні вистачає тих, хто знає, що треба зробити задля отримання результату без репутаційних втрат. Але жоден з них немає ніякого відношення до Банкової. І чому це так сталося? Га? Може хтось знає?

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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