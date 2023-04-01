Митрополит Павло вважає захисників України "виродками" й спілкується з "благочестивими людьми" у Москві. СБУ записувала його розмови

Відповідний файл є на офіційному сайті відомства.

У бесідах з різними людьми митрополит висловлює своє ставлення до російської агресії, повторює фейки російської пропаганди про Україну та підтверджує постійні контакти з певними особами у Москві вже після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Про Територіальну оборону ЗСУ

"Співрозмовниця: Дуже багато зброї роздали. Ну, на руки просто людям.



Митрополит Павло: Виродкам (в оригіналі "ублюдкам" - ред.).

Співрозмовниця: Так. Частина пішла у тероборону, а частина просто пішла у мародери. Вони представляються теробороною, ходять, грубо кажучи...

Митрополит Павло: Вони усі - одна й та сама гільдія. Ніякої немає оборони".

Про Москву

"Усе до Москви передали. Вже із Москви телефонують деякі благочестиві люди. Ну, нічого. Допоможи їм Господь врятуватися.

Ну, сьогодні ж треба думати ще про інші регіони, не лише про їхні шкури. Якщо їздили, возили усе з Москви, торгували, продавали".

Про молитви за патріарха Кирила

"Співрозмовниця: Сьогодні була на єпархії. Сестер владика викликав. То сказали щоби патріарха не поминати.

Та я ще... І тому хотіла запитати: чи то правильно, чи ні?

Митрополит Павло: Матушка, я буду поминати.

Співрозмовниця: Нам ніхто ніколи нічого не каже.

Митрополит Павло: Конєшно, конєшно поминайте. Ви ж не получили письмового указу. Поминайте і нікого не слухайте".

Новина доповнюється

Митрополит підозрюється у вчиненні злочинів відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).