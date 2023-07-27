Про це пише речник МЗС Олег Ніколенко.

26 липня південнокорейське видання KBS повідомило, що в ніч з вівторка на середу до поліції надійшло повідомлення про бійку в сеульському барі. Виявилось, що 40-річний дипломат з посольства України влаштував бійку з іншими відвідувачами закладу, в ході якої також напав на працівницю бару та поліцейського, які намагалися розборонити відвідувачів.

Зрештою дипломата було затримано.

27 липня МЗС України принесло публічні вибачення та заявило, що співпрацює з корейською владою, "щоб забезпечити повне та неупереджене розслідування справи".

Сьогодні стало відомо, що Міністерством закордонних справ України було прийняте рішення відкликати дипломата із довготермінового відрядження та повернути його до України.

"Усі працівники української дипломатичної служби за кордоном мають неухильно дотримуватися професійної та моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування", - йдеться у повідомленні.