МЗС України закликало Угорщину "перейти на правильну сторону історії"

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".



За його словами, політична кампанія правлячої партії Віктора Орбана під час парламентських виборів була побудована на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни Росії на угорську територію.



"Небажання керівництва Угорщини визнати неспростовну відповідальність РФ за звірства російської армії в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах означає свідомо зміцнювати почуття безкарності Росії та заохочувати її до нових звірств проти українців", - сказав речник МЗС.



Він зазначив, що до цієї ж категорії належать заяви угорського керівництва про готовність сплачувати за російський газ в рублях. Ніколенко додав, що такі заяви також суперечать єдиній позиції ЄС, який принципово відмовився задовольняти російську забаганку.



"На цьому тлі цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України та Росії. Якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити: припинити руйнувати єдність в ЄС, підтримувати нові антиросійські санкції, надати Україні військову допомогу, не створювати додаткових джерел для фінансування російської воєнної машини. Перейти на правильну сторону історії ніколи не пізно", - наголосив речник МЗС України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина може почати оплачувати поставки російського газу в рублях.