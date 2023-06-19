Про це заявив речник Міністерства зовнішніх справ України Олег Ніколенко.

"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності", - зазначив дипломат.

Він наголосив, що українців утримують в ізоляції, а офіційна влада Угорщини ігнорує всі спроби конструктивного діалогу з посольством України.

За словами Ніколенка, такі дії Будапешта можна кваліфікувати як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

"МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу", - наголосив Ніколенко і нагадав, що українців чекають удома рідні.

Що відомо про передачу українських полонених Угорщині

9 червня РПЦ заявила про передачу Угорщині групи українських військовополонених. В українській розвідці заявили, що нічого не знають про це. Також відповідною інформацією не володіли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.

Пізніше в Угорщині підтвердили передачу 11 військовополонених, зазначивши, що це був "жест доброї волі" з боку РПЦ. Своєю чергою МЗС України викликало для пояснень тимчасового повіреного у справах Угорщини.

16 червня уповноважений у справах зниклих безвісти Котенко сказав, що Україна встановила місцеперебування 11 полонених.