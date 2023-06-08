РПЦ заявила, що віддала Угорщині групу українських військовополонених

Про це повідомили у пресслужбі РПЦ.

У РПЦ заявили, начебто 8 червня "в рамках міжцерковної співпраці" відбулася передача Угорщині "групи українських військовополонених закарпатського походження". І додали, нібито така передача відбулася на прохання угорської сторони та "з благословення патріарха Кирила". У цій акції нібито взяли участь голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ та радник Кирила.

Українська сторона наразі офіційно не коментувала цього повідомлення. Але, як зазначили напередодні джерела видання РБК "Україна", таке рішення не було узгоджене з Україною.

Співрозмовник видання розповів, що РПЦ та її патріарх Кирило (Гундяєв) мали передати Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених. Одним з посередників начебто мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного ордену госпітальєрів.

"Передача військовополонених жодним чином не узгоджена з Україною, а її доцільність пояснюється "закарпатським походженням" військових. Важливо розуміти, що всі згадані військові – українські громадяни, а тому переміщення їх в будь-яку третю країну неможливо без згоди та безпосередньої участі України", – сказало джерело.

Співрозмовник додав, що метою такої акції є намагання повернути втрачену легітимність російської церкви, щодо якої введено широкі міжнародні санкції. А патріарх Кирило намагається використати авторитет інших держав та міжнародну репутацію Мальтійської служби допомоги. Також Росія вкотре має намір розіграти так звану "угорську карту" й актуалізувати уявні проблеми начебто "закарпатського сепаратизму". Така передача може мати ще одну мету – делегітимізацію самого процесу обміну військовополоненими, адже це безконтрольна передача українських військових іншим країнам, хоча й начебто за посередництва відомої організації.