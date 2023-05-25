Україна повернула з полону 106 військових з Бахмутського напрямку

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram

За його словами, додому повернулися вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу.

"Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого сходу. Кожен з них - герой нашої держави. Серед тих, кого повертаємо з полону, чимало вважалися безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап", - написав Єрмак.







Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець

У ГУР додали , що найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік. Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних.

"Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України, з них, зокрема, 21 представник Територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту", - йдеться у повідомленні.

Розвідка повідомляє, що також в рамках цього обміну репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.