Україна повернула з полону 106 військових з Бахмутського напрямку
Україна змогла повернути додому 106 наших військових, йдеться про бійців з Бахмутського напрямку
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram
За його словами, додому повернулися вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу.
"Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого сходу. Кожен з них - герой нашої держави. Серед тих, кого повертаємо з полону, чимало вважалися безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап", - написав Єрмак.
Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець
У ГУР додали, що найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік. Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних.
"Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України, з них, зокрема, 21 представник Територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту", - йдеться у повідомленні.
Розвідка повідомляє, що також в рамках цього обміну репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.
- 6 травня, з російського полону вдалося звільнити 45 оборонців Маріуполя. Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах, 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.
- Днем раніше, 5 травня, Україна повернула тіла ще 80 загиблих оборонців країни.
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