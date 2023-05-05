Додому повернули 80 тіл загиблих українських воїнів
У п'ятницю, 5 травня, Україна повернула тіла ще 80 загиблих оборонців країни
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - пише відомство.
Повідомляється, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Тіла українських захисників передадуть їхнім родинам для гідного поховання.
Працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
Повідомити про зниклих можна особисто омбудсмену: (099) 792-01-26. У вихідні треба надсилати повідомлення у Viber і Telegram: (095) 896-04-21.
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