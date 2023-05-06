Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Посадовець зазначив, що з російського полону повернути вдалося 42 захисники та трьох захисниць Маріуполя.

"Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на Азовсталі, - написав Єрмак.

Також є воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 року, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на Азовсталі і сьогодні повертається додому.

"Українці - наша найбільша цінність. Продовжуємо виконання завдання Президента Володимира Зеленського "звільнити всіх наших людей" разом з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими", - зазначив Єрмак.