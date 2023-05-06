Україна повернула додому 45 захисників Азовсталі
Сьогодні, 6 травня, з російського полону вдалося звільнити 45 оборонців Маріуполя. Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах - 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Посадовець зазначив, що з російського полону повернути вдалося 42 захисники та трьох захисниць Маріуполя.
"Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на Азовсталі, - написав Єрмак.
Також є воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 року, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на Азовсталі і сьогодні повертається додому.
"Українці - наша найбільша цінність. Продовжуємо виконання завдання Президента Володимира Зеленського "звільнити всіх наших людей" разом з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими", - зазначив Єрмак.
- Власник російської приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин заявив, що відтепер його бійці не братимуть у полон захисників України.
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