Пригожин наказав своїм найманцям більше не брати полонених
Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що відтепер його бійці не братимуть у полон захисників України
Причиною такого рішення нібито є "аудіоперехват", у якому українські воїни нібито вирішують "розстріляли" полоненого вагнерівця. З такою заявою Пригожин виступив у себе в ТГ-каналі у неділю, 23 квітня 2023 року.
"Ми ніколи не порушуватимемо міжнародні закони гуманізму… Будемо просто знищувати всіх на полі бою", - заявив Пригожин.
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За його словами, для своїх бійців він сформулював новий закон.
"Вбиватимемо всіх, хто на полі бою. Жодного полоненого більше не брати!" - наголосив керівник ПВК "Вагнер".
- Нагадаємо, за останньою OSINT-оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), у Бахмуті вагнерівці захопили залізничну станцію "Бахмут-2", але "траса життя" підконтрольна Україні.
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