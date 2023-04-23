Пригожин наказав своїм найманцям більше не брати полонених

Причиною такого рішення нібито є "аудіоперехват", у якому українські воїни нібито вирішують "розстріляли" полоненого вагнерівця. З такою заявою Пригожин виступив у себе в ТГ-каналі у неділю, 23 квітня 2023 року.

"Ми ніколи не порушуватимемо міжнародні закони гуманізму… Будемо просто знищувати всіх на полі бою", - заявив Пригожин.

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За його словами, для своїх бійців він сформулював новий закон.

"Вбиватимемо всіх, хто на полі бою. Жодного полоненого більше не брати!" - наголосив керівник ПВК "Вагнер".