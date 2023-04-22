Вагнерівці захопили залізничну станцію "Бахмут-2", але "траса життя" підконтрольна Україні, - ISW
Російські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку і просуваються на захід від Дубово-Василівки, а найманці ПВК Вагнера, імовірно, захопили залізничну станцію "Бахмут-2" в центрі міста
Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
Зазначається, що вагнерівцям вдалося просунутися на захід від залізничної лінії біля станції і підійти до залізничної лінії на південь від станції.
При цьому, так звану "трасу життя", а саме шосе 0506 бойовикам перерізати не вдалося.
За даними аналітиків, ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин заперечував, що його найманці оточили Бахмут, і заявив, що чутки про оточення створюють для них проблеми.
У ISW зазначили, що російські війська продовжували вести наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк. Зокрема, вони вели безуспішні наступальні операції в 13 км на північ від Авдіївки і в 32 км на північний захід від Авдіївки в районі Первомайського.
Також російські війська провели обмежену наземну атаку в західній частині Донецької області поблизу Вугледара. Незначних успіхів окупанти досягли на північ від Микільського.
- Роман Конон, лейтенант батальйону "Свобода" НГУ, зазначив, що всі будинки у Бахмуті пошкоджені, деякі зруйновані до фундаменту.
- Ворог продовжує наступальні дії одразу на чотирьох напрямках та зазнає невиправдано великих втрат. На більшості напрямків завдяки нашим оборонцям ворогу не вдається просуватись вперед. На цих ділянках українські захисники не лише обороняються, а й активно діють.
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