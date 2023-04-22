Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Зазначається, що вагнерівцям вдалося просунутися на захід від залізничної лінії біля станції і підійти до залізничної лінії на південь від станції.

При цьому, так звану "трасу життя", а саме шосе 0506 бойовикам перерізати не вдалося.

За даними аналітиків, ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин заперечував, що його найманці оточили Бахмут, і заявив, що чутки про оточення створюють для них проблеми.

У ISW зазначили, що російські війська продовжували вести наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк. Зокрема, вони вели безуспішні наступальні операції в 13 км на північ від Авдіївки і в 32 км на північний захід від Авдіївки в районі Первомайського.

Також російські війська провели обмежену наземну атаку в західній частині Донецької області поблизу Вугледара. Незначних успіхів окупанти досягли на північ від Микільського.