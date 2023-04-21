Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами посадовиці, якщо дивитись на всю карту України, то ситуація неоднорідна і, власне, саме так її треба сприймати.

на Сході триває наступ ворога;

окремі населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської областей ворог продовжує обстрілювати турбуючим вогнем;

на Запорізькому та Херсонському напрямках противник - в обороні.

"Хто стежить за зведеннями Генштабу ЗСУ, помітив, що ворог цього тижня намагався рухатись ще по двох напрямках - Куп‘янському та Шахтарському. Але наші бійці відбили атаки і ворог не пройшов", - розповіла Ганна Маляр.

Проте епіцентром боїв залишається Бахмут.

"Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянках подекуди просувається. Разом з тим, наші мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог несе невиправдано високі втрати. Ситуація напружена, але контрольована. Рішення приймаються згідно з військовою доцільністю", - наголосила Маляр.