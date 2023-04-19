Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами посадовиці, родичі українських воїнів не повинні дізнаватися про смерть військовослужбовця з Інтернету.

"Правом повідомляти цю інформацію наділені ТЦК СП. Не командири, не побратими, не офіційні сторінки бригад тощо. Працівники ТЦК СП мають досвід та спеціально навчені таким комунікаціям", - заявила вона.

Маляр підкреслила, що у випадку, якщо тіло не знайдено, родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин. Тоді його статус відмітять в обліку як "безвісти зниклий". Загиблим же воїн вважається, якщо його тіло знайдено та ідентифіковано.

"В нас вже був випадок, коли бачили свідки загибель, але тіло не знайшли. Згодом військовослужбовець виявився живим", - розповіла Маляр.

Українцям варто дотримуватися простих правил, - зазначили у Міноборони. А саме - сповіщати публічно лише після того, як ТЦК СП повідомить родичам про загибель чи зникнення безвісти. Крім того, повідомляти коректно статус - "загиблий" чи "безвісти зниклий".